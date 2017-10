Eleonora Wexler: "Hace seis años que estoy sola y me encantaría enamorarme"

Espléndida a los 43 confiesa que no volvió a estar en pareja desde que se separó en 2011: "Me llevo bien con mi soledad. Me gustaría tener novio y casarme, pero tiene que aparecer, no hay que forzar nada".