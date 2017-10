En ese sentido, Massa afirmó: "No podemos soñar con un país con pleno empleo, con trabajo, si gastamos energías, esfuerzo y tiempo en ver cómo destruye el uno al otro; no podemos soñar con un país seguro y en paz si no tenemos fuerzas armadas y fuerzas de seguridad profesionales, bien entrenadas, bien controladas, pero además con un Estado y gobernantes que tengamos la capacidad de separar y encarcelar a aquellos que usan el poder del uniforme para lastimar a quienes tienen que cuidar".