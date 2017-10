Entre esos inversionistas, Mander nombra al empresario Eduardo Eurnekian, de quien afirman que "se está mudando a un negocio que habría sido casi impensable hace solo unos años en un país conocido por el amiguismo y los incumplimientos de su deuda: la banca móvil". "'No hay forma de que regresemos al pasado', dice Eurnekian, quien respalda a Wanap, el primer banco en línea de Argentina. 'La globalización nos absorberá o no lo hará. No hay casa de medio camino'", afirma la nota, que además agrega que "muchos le quieren creer a Eurnekian, especialmente los inversionistas globales que han comprado más de $54 mil millones en bonos argentinos desde que el país regresó a los mercados de capitales internacionales en marzo de 2016 después de una década de abstinencia".