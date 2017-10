Hay también funcionarios allegados a Macri que se animaron en las últimas horas a esgrimir una lectura más arriesgada ante la aparición del cuerpo en el río Chubut. "Fue el Estado quien lo encuentra al cuerpo. Esto habilita la idea de que se cae la figura de desaparición forzada y deja al descubierto el mal juego de los organismos de derechos humanos", expresó a Infobae otro ministro. Desde esta óptica, se buscará remarcar, en código electoral, que si finalmente la autopsia determinará o no que el cuerpo es el de Maldonado implica que hubo un "Estado presente" que pudo dar con el joven desaparecido y, evaluarán, no ocurrió lo mismo con Julio López durante el gobierno de Cristina Kirchner. Es probable que la identidad del cuerpo se conozca antes del domingo porque la familia Maldonado está pidiendo que haya un estudio de ADN urgente. Pero no se sabrá hasta después de los comicios que le pasó a ese cuerpo.