Hoy, en medio de la expectativa en torno a la identificación de los restos, el Gobierno decidió suspender sus actos de campaña de cara a las elecciones legislativas de este domingo. También se definió que Carrió no hiciera más apariciones televisivas. La candidata porteña tenía pautados varios programas de televisión esta tarde y mañana, al filo de la veda electoral. Tenía previsto, incluso, participar de "Intratables", en América TV, mañana en la noche. "Nos dijo que no tiene sentido hablar hasta que no haya información certera sobre Maldonado", explicaron sus colaboradores.