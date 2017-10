– Porque no se tiene la información ni se la analiza de frente. Yo no podría haber escrito este libro en los 60, porque no estaba la documentación disponible. De lo que estoy segura es de que ciertos errores de los 70 en cuanto a la caracterización del peronismo no hubieran sido posibles. Cierta sorpresa que hubo por lo que hizo Perón en los 70 no habría sucedido. Si se supiera lo que hoy se sabe, de los asesinatos, la represión, el uso de organizaciones parapoliciales, la creación de toda la estructura represiva moderna que se hizo durante el primer peronismo, no creo que la izquierda haya depositado ninguna confianza en el Perón de los 70.