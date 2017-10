2. "Si sos joven, si no conseguís laburo, si, además, estás podrido de que te paren porque no les gusta tu cara, tu vestimenta o lo que pensas, si no queres vivir en un país donde un pibe desaparece, nadie se hace cargo y todavía no sabemos dónde está Santiago Maldonado; si sos estudiante y ya no tenes más el programa Progresar y no estás de acuerdo con lo que pasa con las becas del Conicet, con la educación, con las netbook, no votes desmantelamiento de la educación, de la ciencia, de la tecnología, del Conicet".