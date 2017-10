"Algunos dicen que van demasiado rápido y otros dicen que van demasiado despacio. Están bien en el medio, han sido muy hábiles", aseguró el empresario en una entrevista con el diario El País de España en relación a Macri y a los funcionarios de su gabinete, al tiempo que realizó un diagnóstico de la Argentina: "Noventa años atrás, estaba entre los siete países más importantes del mundo. No hay ningún país que haya tenido una decadencia así. ¿Qué pasó? Si lo ves en la historia fueron momentos de populismo. Es la primera vez en años que hay un gobierno democrático, elegido, que dice 'no me gusta el populismo'. Es un salto de 180 grados".