La ex mandataria afirmó que Unidad Ciudadana pidió a la Justicia Electoral auditar el software, excluir a la Gendarmería de la custodia y la vigilancia de los comicios, y que fuera separado Alejandro Tulio -ex director nacional electoral durante la gestión kirchnerista y actual director de Asuntos Institucionales del Correo Argentino-, "y ninguna de estas demandas ha sido contestada". "Lo que pasó y lo que está pasando no es una cosa que debería preocuparnos a los que somos candidatos o integrantes de la fuerzas; debería preocuparle a toda la sociedad porque calculo que cada uno que vota debe querer que su voto sea respetado y valga", dijo, y fue contundente respecto a la pregunta por la transparencia de los comicios: "No está garantizada, porque no hemos obtenidos respuestas pero esperamos tenerlas. Todavía falta".