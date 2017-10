Según consta en la denuncia, Manzanares era socio de Muñoz, el ex secretario privado de los Kirchner al que la justicia le encontró 60 millones de dólares en Miami y que murió a causa de un cáncer de estómago, llevándose varios secretos de la familia a su tumba. Para Stolbizer, Manzanares, quien está preso en Marcos Paz, ahora intenta con la ayuda de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, ocultar el dinero a través de maniobras con escribanos, abogados y otros profesionales, para que la justicia no los embargue ni le quite los bienes.