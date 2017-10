Un día antes, CFK había convocado a una conferencia de prensa en la que acusó a Mauricio Macri de planificar su desaparición física. Vale la pena citar el fragmento completo porque, una vez más, revela un costado muy llamativo de la personalidad de CFK: "El Presidente tiene un listado negro de unas 500 de personas y que él interpreta que si no estuvieran en Argentina y las mandaran en un cohete a la Luna se acabarían los problemas del país. Sé que debo encabezar esa lista. No tengo ninguna duda de que la encabezo. Si me meten en un cohete para mandarme a la Luna, suponiendo que la misión tuviera éxito, me moriría, porque en la Luna no hay vida. Con lo cual no me resta más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendrían o tendríamos que desaparecer en Argentina para que Argentina no tuviera problemas".