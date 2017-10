Si las elecciones resultaran como dicen los pronósticos, el Partido Socialista -por primera vez desde 1983, cuando ingresó Guillermo Estévez Boero- corre riesgo de no tener representación política en el Congreso nacional. Ya no tiene senadores, y los cuatro diputados que hoy forman el bloque del PS, Hermes Binner, Alicia Ciciliani, Lucila Duré y Gabriela Troiano, terminan este año su mandato. Podría ser electo Luis Contigiani, actual ministro de la Producción en el gobierno santafesino y cabeza de la lista del Frente Progesista, pero la verdad es que no la tiene segura. Apuntemos que hoy en Santa Fe las encuestas lo tienen al socialismo tercero (primero a Cambiemos, segundo al Frente para la Victoria) y no tiene candidatos en condiciones de ser electos en ningún otro distrito.