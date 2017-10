"Si el Gobierno de la Provincia de Jujuy o de la Nación se manejan al margen de la ley, no vamos a responder en forma violenta, no vamos a entrar en la provocación y vamos a responder únicamente con medios legales y políticos", dijo en declaraciones radiales y añadió que "la Corte Suprema tiene la llave para resolver el tema" de la prisión preventiva, aunque consideró que el máximo tribunal no define la cuestión por "cobardía".