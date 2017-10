"Vemos por estos días que no se produce el debate, tienen miedo de debatir. Cristina porque tiene que empezar a explicar que la inseguridad ya no es una sensación y que los botones de pánico no son antitontos. Por su parte el Gobierno tiene temor a debatir porque quiere esconder los problemas del presente: que mucha gente se está quedando sin trabajo todos los días y que tenemos la dificultad de que nuestra industria nacional se vea avasallada por las importaciones", señaló el diputado nacional, al visitar el Parque Industrial de Luis Guillón.