Camaño, única mujer, alertó respecto a "la legitimidad que van a lograr el 22 octubre los candidatos" porque "algunos suponen que se puede ir por todo y ahí es donde la Argentina e vuelve pendular, ahí es donde lo que se consigue en materia de cambios no tiene continuidad". "Es imposible imposible pensar un país sustentable si no nos ponemos de acuerdo en eliminar las practicas pendulares de la política que someten al país, eso solo se logra con consensos sociales y políticos", advirtió en un tono más fuerte y cuestionó que "el hartazgo al gobierno anterior habilita que todo sea posible" porque, fundamentó, "por estos días no se toman las críticas de la oposición". "Espero que después del domingo la crítica sea bien aceptada, bien vista", solicitó.