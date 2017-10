En la sentencia impugnada, de fecha 11 de agosto de 2017, se absolvió a la ex titular del Registro Automotor Seccional N° 2 de esta ciudad, Graciela Taboada de Piñeiro, y se sobreseyó por prescripción al ex vicepresidente de la Nación, a su ex pareja Agustina Seguin y a Andrés Alberto Soto por el delito de falsedad ideológica de documentos públicos.