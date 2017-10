-Pongamos ejemplos concretos. Hablas de pobreza. Sentas acá a un dirigente de Cambiemos. ¿Qué te va a decir? Me duele la pobreza. Nos duele la pobreza. Con Mauricio estamos preocupados. Estamos trabajando para resolverlo. Y en realidad, lo empeoran. Sentas a un dirigente de Unidad Ciudadana y se enoja. A la pobreza tenemos que erradicarla y enfrentar a este gobierno que ajusta, te dicen. Y no nos hacemos cargo que nosotros fuimos 12 años gobierno y no pudimos romper el núcleo duro de la pobreza. Hablas con Sergio Massa y te trae esos planes que hace él. El plan góndola o el botoncito por si te van a robar. Y nosotros tenemos algunas ideas, pero no tenemos todas las ideas. Si el peronismo no debate su razón de ser, que es representar intereses concretos de trabajadores, clase media, pequeña y mediana empresa e industria nacional, nos no la pasamos diagnosticando.

Igual nosotros tenemos una idea para proponer como enfrentar la pobreza. Propusimos la ley de emergencia social y la de emergencia alimentaria. Tenemos la honestidad intelectual de decir que estos proyectos son paliativos y no resuelven los problemas de fondo. Pero también le proponemos al gobierno crear en la provincia de Buenos Aires, con una agencia nacional de empleo, 300 mil empleos por año con dinero que tienen en el presupuesto. Con obra pública que no están haciendo. En la provincia hay 25 mil viviendas sin terminar que vienen de nuestra gestión. No es culpa de Vidal y Macri, pero tampoco les preocupa resolverlo. Tienen en el presupuesto del año que viene 11 mil viviendas para hacer cuando hay 25 mil son terminar y 50 mil a nivel nacional. Eso generaría decenas de miles de puestos de trabajo, más los puestos de trabajo indirectos. Hay cuestiones para debatir, pero no desde el voluntarismo. Acá parece que el tema es como nos agraviamos, como nos peleamos. Entonces terminas votando al menos malo. Unos votan a Cristina para que no gane Macri, otros votan a Macri para que no vuelva Cristina. El futuro, bien gracias. Discutís pasado, no discutís presente.