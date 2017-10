El estudio de opinión también refleja el desanclaje entre "realidad y expectativas". El 40,7% cree que, dentro de un año, la situación económica del país mejorará; el 16,1% estima que será igual, y el 36,3% plantea que será peor. En materia de cómo estará el bolsillo personal, los guarismos son similares, aunque no son tan optimistas: el 31,8% de los encuestados advierte que estará mejor, el 25,1% afirma que estará "igual", mientras que el 36,6% cree que empeorará. El grupo restante, de entre el 6 y 7 por ciento, no sabe o prefirió no contestar esta preguntas de proyección.