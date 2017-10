"El procesamiento por un delito imaginario no nos sorprende, pero sí nos produce estupor", señaló en un breve comunicado el estudio jurídico Arslanian. Y agregó: "No nos sorprende, porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando. Nos produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública".