—Bueno, a este marciano que llega al planeta tierra hay que explicarle que hay una cosa que se llama Internet, que es una cosa hecha en digital, por lo tanto no es algo analógico como la silla en la que estoy sentado sino que está hecha de mensajes, de relaciones, servicios, no tanto de cosas y que esta red, Internet, a su vez funciona como una especie de soporte para tantas otras cosas como si fuera un tipo de plataforma en la cual crecen muchísimas cosas. Además, siempre a este marciano, para que tenga un poco las ideas claras sobre cómo funciona nuestro planeta, le diría que hoy Internet se ha convertido en un espacio muy híbrido en el cual se mezcla lo analógico, por ejemplo de un automóvil, con lo digital del GPS. Por lo tanto preguntarle a alguien si está online u offline mientras maneja su auto, baja los mensajes a su dispositivo, a su vez se está guiando por el GPS y además quizás está escuchando la música que se bajó, en definitiva, es como no entender dónde estamos parados, como decirles a mis estudiantes: significa pertenecer a los años 90. Si está online u offline, no estás en el siglo XXI.