— Mira, factores interesantes pero no muy difíciles de explicar, porque yo creo que están ahí a la vista. La crisis financiera evidentemente juega un papel clave en Estados Unidos en esto. La dislocación, los cambios que está provocando la globalización; la globalización obviamente está haciendo que algunas industrias tradicionales, históricas de Estados Unidos se desplacen a otra parte. Con lo cual hay mucha gente en esos Estados donde Trump ganó, en el Medio Oeste, Wisconsin, Michigan, Ohio, qué sé yo, y donde se juega gran parte del destino electoral de un candidato en Estados Unidos por el tipo de sistema que tienen, hay un público hoy para el discurso proteccionista económico. ¿Por qué? Porque bueno, si mis bisabuelos, abuelos, padres, trabajaron en una industria y de pronto yo tengo que migrar a otro Estado, tengo que adaptarme y entrenarme en una industria distinta, siento que el mundo cambió o que forzaron un cambio que yo no quería, ¿no? Si además para colmo mi comunidad se llena de inmigrantes y yo pensaba que el problema de los inmigrantes era un problema de Nueva York, de California, resulta que los tengo aquí también en el centro del país, entonces mi mundo cambió. Y si yo tengo una mentalidad tradicional, asustadiza, muy apegada a los valores comunitarios que me transmitió la generación anterior entonces claro, me asusto, tengo miedo, el mundo lo veo incierto. Entonces viene un hombre fuerte, un líder populista que me ofrece protección, que me ofrece claridad y que me ofrece restablecer esos valores que eran los míos.

Y claro, yo entiendo eso, es algo que hay que combatir pero al mismo tiempo no es difícil, cuando tú recorres sobre todo esa zona, entender que tocó una fibra.