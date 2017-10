"Si perdemos contra Ecuador, el dueño de la empresa ya me dijo que quedo en el inventario como esclavo", dice el gerente de marketing que creó la promo donde no te cobran la TV si Argentina no clasifica al Mundial. "Las ventas de antidepresivos se dispararon esta semana. Nuestra proyección es que si Argentina no clasifica, el clonazepam en gotas va a superar al Fernet como la bebida más consumida del país", comenta el director de marketing de un laboratorio internacional. "Sampaoli no necesita creer en Perón sino en la Virgen de Tilcara. Que antes de viajar a Quito pase por acá con la selección de Bilardo y cumpla con la promesa que hicieron", suplica David Gordillo, ex jugador del Club Nuevo Pueblo de Tilcara, equipo con el que los jugadores de la Selección del '86 entrenaron y prometieron que volverían si salían campeones. "Si los trae mata varios pájaros de un tiro: clasificamos, salimos campeones y de paso Ruggeri paga unos cafés que le quedó debiendo al del bar".