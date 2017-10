La idea de Macri en medio de la campaña será no confrontar más con Cristina Kirchner. En Cambiemos creen que no hay que contestar los agravios de la ex presidenta y dejar que la polarización la haga la usina de campaña de Unidad Ciudadana. La ex presidenta refriega en cada paso de su recorrida electoral por el conurbano que después de octubre se viene un ajuste y una fuerte limpieza de planes sociales.