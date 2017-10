La Gobernadora dejó en claro cuáles son sus objetivos en la provincia de Buenos Aires para los próximos dos años, en particular en materia de salud: "Quiero ser muy honesta, y lo estoy diciendo en medio de la campaña y lo dije también antes de las PASO: nosotros no vamos a poder arreglar todos los hospitales", dijo y agregó: "No podemos arreglar en 4 años lo que destruyeron en 25".