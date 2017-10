Cuando empezaron a proliferar las denuncias contra funcionarios y dirigentes macristas, la cúpula del oficialismo decidió responder judicialmente contra los denunciantes, siempre y cuando las causas pasaran al archivo. La contraofensiva judicial de la Casa Rosada está amparada, según explican, bajo los conceptos de "temeridad" -en la jerga, cuando el que litiga no tiene fundamentos para hacerlo y aún así lo hace- y "real malicia", es decir, cuando hay mala fe. Un cambio de paradigma respecto de la anterior gestión, que, con excepciones, prefirió mirar para el costado ante la catarata de presentaciones judiciales contra ex funcionarios. Tal vez porque muchas de ellas sí tenían sustento. La semana pasada, por caso, pasaron por el banquillo de los acusados el ex ministro Julio De Vido y el ex vicepresidente Amado Boudou, dos iconos de la corrupción K.