En ese marco, Bullrich intentó quitarle importancia a los sondeos que lo favorecen y agregó: "Nos interesa la encuesta de la gente, por eso timbreamos". Respecto de la ya clásica actividad del macrismo, contó una curiosa situación que vivió con un vecino: "Una persona me vio y empezó a gritarme e insultarme, pero antes de cerrar la puerta me pidió que no aflojen con la lucha contra el narcotráfico".