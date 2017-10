-Es que no es solo la reforma laboral. Sino también como se interpreta por ejemplo desde la justicia a una persona que no trabaja y que exige un pago de indemnizaciones. Eso le corresponde a los jueces y a (Héctor) Recalde (en alusión al diputado kirchnerista de extracción gremial). Esto va a llevar diez años. Es toda una evolución que va a llevar mucho tiempo y que no es solo una reforma laboral. Es una reforma de la visión de que la Argentina sea más competitiva y eficiente.