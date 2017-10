—En primer lugar, la decisión del presidente Trump no tiene pies ni cabeza. Hay tres países que no firmaron el acuerdo, que sí lo firmó Corea del Norte: Siria, porque está en guerra civil y no tiene cuerpo diplomático; Nicaragua, no porque no estaba de acuerdo, sino porque fue una señal de protesta porque no consideraba que era suficiente; y los Estados Unidos, el único país del mundo liderado por un negacionista.