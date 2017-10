Además, destacó algunos aspectos de la gestión de Vidal, en particular las acciones contra la inseguridad. "Ha habido una transformación, no solamente por la lucha contra las mafias, que es el corazón del cambio. Es decirle basta a la impunidad. Antes se convivía con mafias en la provincia y no se hacía nada al respecto", aseguró. En esta línea, destacó que fueron separados más de 5.500 efectivos de la Policía Bonaerense. "Había mafias dentro de la enorme mayoría de buenos policías".