En la recta final de la campaña de cara a las elecciones de octubre, los ejes de campaña de Sergio Massa, candidato a senador de 1País, apuntan contra la inseguridad y el empleo. Por eso, el diputado nacional desafió: "Si nos dejaran hacer en la Provincia lo mismo que hicimos en Tigre, bajaría el delito. Me encanta cuando el Ministro de Seguridad de la Provincia dice que el ejemplo es Tigre, pero me gustaría que dejara de decirlo y que lo haga. Invertir en prevención baja la enfermedad, pero requiere algo metódico. No una foto o un anuncio. Cuando me hice cargo de Tigre, el presupuesto era cero, y hoy Julio Zamora tiene 26% en seguridad. Otros no lo asignan y la gente vive peor. Los distritos con mayor robo automotor son Lanús y Morón, son distritos con tejido urbano y comercial que necesitan más seguridad que otros".