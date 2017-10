"Eso no amerita que se ponga el acento en 'una mafia sindical'. No existe una mafia sindical, existen problemas como en cualquier otra actividad. No somos ni más ni menos complicados a la hora de tener estos problemas que tiene el conjunto de la sociedad", planteó el líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), ante lo cual llamó a poner el foco en "las actitudes delictivas de algunos personajes del sindicalismo", pero remarcó que "no se puede hacer tabla rasa con el resto".