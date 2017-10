El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou comenzó este martes a ser juzgado por el caso de la compra de la ex Ciccone Calcográfica, en el medio de su quiebra, por parte de la empresa The Old Fund, que estaría vinculada al también ex ministro de Economía. Junto a Boudou, es juzgado Alejandro Vandenbroele, dueño de The Old Fund y presunto testaferro del ex vicepresidente. Ambos están acusados por el delito de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.