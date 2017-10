-¿Qué expresa entonces el voto de Carrió? Porque su discurso siempre es sobre la corrupción, no sobre la situación económica…

Si hay un distrito electoral donde le puede ir bien es acá en Buenos Aires. Un distrito urbano, que responde a los tics, a los guiños y al antiperonismo visceral de Lilita. Es una candidata bien interesante. Además tiene este rol crítico al interior de Cambiemos, con su larga tradición de desmontar lo que arma. La gente de Cambiemos que está desengaña con lo que está haciendo este Gobierno prefiere que la candidata sea Carrió porque le da la esperanza de que cambie algo. De eso se trata el voto de Carrió, de la ilusión de la propia gente del PRO de que algo cambie. Como no quieren cambiar su voto, cosa que me parece muy razonable y lógico, qué mejor que votar a alguien que es crítico dentro de su propia fuerza. No va a avanzar sobre el voto nuestro y probablemente tampoco sobre el voto de Lousteau, ese voto queda. Nosotros nos vamos a quedar con algunos votos de Lousteau. Ella no aumenta la cantidad de votos, va a sacar lo mismo que saca el PRO.