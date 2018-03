A su vez, la ley estableció un plazo de 180 días para hacer un inventario de las áreas que ya estaban siendo explotadas, pero el Ianigla no lo hizo. En su lugar, la ex Secretaria de Ambiente envió una nota a cada provincia para que determinen cuáles eran esas zonas y, como ninguna respondió, se lavó las manos. En realidad, se evitó un conflicto, sobre todo con San Juan, donde ya les habían adelantado que no los iban a dejar trabajar. Esa maniobra es, en gran medida, la responsable de que hoy la ley no se aplique y haya minería a cielo abierto sobre glaciares. Bastaba con buscar en Google dónde hay proyectos mineros vigentes.