Sobre aquel desorden, Domínguez sugirió que está resuelto pero expresó una advertencia: "El fútbol argentino no tiene nada por qué preocuparse. Estamos en una situación impensada. A partir de ella la evaluaremos y encontraremos la mejor solución… pero los argentinos no tiene por qué preocuparse", dijo y añadió luego: "Si se da ese escenario (ndr: que la Comisión Regularizadora no logre estabilizar a la AFA) que supone la penalización para la Argentina, sin dudas se va a suspender el fútbol argentino".