"Estuvimos hablando de él. Todavía no me terminan de confirmar si está habilitado para jugar en la selección argentina. Aunque parezca mentira, todavía no lo tengo confirmado. El día que me confirmen que él puede integrar la selección argentina, va a ser un jugador que obviamente vamos a seguir", informó Bauza en diálogo con el canal TyC Sports.