"No vengo a convencerlo a Messi de nada, vengo a charlar de fútbol y que me cuente la frustración que lo llevó a decir esa frase", insistió el Patón ante las cámaras de los medios europeos que lo consultaron por su viaje. Él repite una y otra vez esa idea: charlar de fútbol y no 'querer convencer'. A su vez, diferenció el término calentura del de frustración.