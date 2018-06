Caruso admitió que lo "sorprendió" el llamado de Pérez, pero que no dudó en asistir al acto de asunción del nuevo entrenador. "Me dijo 'tenés que venir, no tengas vergüenza'", precisó sobre la conversación que tuvo con el mandatario de Belgrano de Córdoba y aseguró que no concurrió con ánimos "de figurar".