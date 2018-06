"Hoy tuve la grata sorpresa y ambos me autorizaron a decirlo. Pablo Aimar y Diego Placente serán mis ayudantes de campo", dijo Claudio Vivas. El ex colaborador de Marcelo Bielsa adelantó que los ex jugadores de River formarán parte del proyecto que le presentará a la Comisión Normalizadora para hacerse cargo de las divisiones juveniles de la Selección (Sub-20, Sub-17 y Sub-15).