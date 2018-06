Debido a las críticas que caían sobre los futbolistas, Bauza decidió demostrar que tenía una mente que iba más allá de la pelota y comenzó a incursionar en la política, dentro del Partido Socialista Popular. "Yo vivía en Granadero Baigorria. Lo que hicimos, con un grupo de gente, fue tratar de sumar un concejal. Yo no iba a ser electo, pero sí me sumé a la lista por mi exposición. Di charlas y me ocupé de decir que el jugador de fútbol es un tipo normal", sostuvo en una entrevista con Goal hace un año.