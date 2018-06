"Eso fue algo del Negro Fontanarrosa. Un día me llama, que iban a hacer un CD para recaudar fondos para una casa de huérfanos de Rosario y me dijo que yo tenía que cantar. Yo me negué, pero él me dijo que iban a cantar todos, me mintió porque él no cantó. Me insistió tanto que lo hice, Adrian Abonzio, un músico rosarino, hizo la letra y yo la canté. No se vendieron muchos CD (bromeó). En su momento mi vieja fue a ver si podía comprar uno y le dijeron que estaba agotado", expresó Bauza en una nota con Fox Sports.