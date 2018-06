En ese sentido, las cosas no le se le presentarán fáciles al flamante entrenador. En el mundo del fútbol se teme que a raíz de los numerosos conflictos que vive la AFA, algunos de los futbolistas que militan en el fútbol europeo no respondan a la convocatoria para las Eliminatorias. No será un rechazo directo al llamado de Bauza, sino que interpondrán otros argumentos para excusarse de vestir la camiseta argentina.