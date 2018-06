"Los mejores argentinos de la historia son Maradona y Di Stéfano. Messi es el mejor jugador del mundo hoy, pero no tiene la personalidad de Diego", opinó el italiano en una entrevista concedida a La Nación. A la hora de hablar del ex astro del Napoli, a quien enfrentó en varias ocasiones, no reparó en elogios: "A Maradona no lo paraba nada. Nunca vi un jugador que hiciera tantas diferencias".