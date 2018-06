Como si el panorama ya no fuese adverso, ahora se agregó otra negativa, la de Eduardo Berizzo. "No soy ajeno a las informaciones que hablan de mí y la selección pero no he mantenido ninguna reunión. En el caso de que me ofrezcan algún contacto, con el permiso del Celta, lo tendré porque es la selección de mi país y creo que se merece mi recepción. Y de forma privada le explicaré lo que pienso sobre esta opción", confesó en conferencia de prensa.