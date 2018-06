Al margen de las infracciones, la primera jugada de peligro fue para Argentina tras un tiro libre de Ángel Correa que no alcanzaron a conectar con precisión Víctor Cuesta y Jonathan Calleri. Luego, Mauricio Martínez con un pase no muy preciso para el ex jugador de San Lorenzo, quien ingresó al área y remató con dificultad. México tuvo su chance a los 36, cuando Oribe Peralta habilitó entre líneas a Lozano; sin embargo, Rulli tuvo un cierre perfecto sobre Lozano.