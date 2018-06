A Armando Pérez lo consultaron por las múltiples entrevistas que tuvo para definir al próximo entrenador de la Selección, pero la memoria le falló. "Me reuní con Russo y… No tomé la pastilla, no me puedo acordar el nombre", dijo hasta que le soplaron el apellido de Edgardo Bauza en Radio Continental. Entre risas, llevó a Bielsa a la conversación y aclaró otros conceptos.