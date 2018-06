Es cierto que el tiempo corre y en la Comisión Regularizadora pretenden tener al nuevo técnico trabajando en Ezeiza unos días antes de que se haga oficial la lista para la próxima doble fecha de Eliminatorias (14 de agosto). Pero a la vez, el titular del ente que administra la AFA no descartó al DT multicampeón con Boca: "Puede ser, no digo que no".