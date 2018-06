Caruso irrumpió en la disputa de los candidatos por el clamor popular de las redes sociales y, si bien no aparece en la consideración inicial, el presidente de la AFA Armando Pérez reconoció que podría reunirse con él. "La gente todo el tiempo me dice que agarre la Selección. No lo puedo creer. Lo que me está pasando ahora en la calle fue lo que me despertó tanto entusiasmo", reconoció el hombre que sueña con ser el reemplazante de Gerardo Martino.