"Armemos un debate entre Bielsa y yo. Pero que no me hable de los jugadores del Olympique. Hablemos de fútbol argentino. A mí me da una conferencia de prensa Bielsa y yo no lo entiendo. Como dice palabras raras y no lo entienden, lo ponen ahí y le dan importancia. Si no lo entendés, es un fenómeno. Después me boludean a mí. ¿Vos creés que es fácil salvar 9 equipos de 10 del descenso? Hablame de uno que haya salvado dos, no nueve", disparó el DT.