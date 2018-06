"Fui parte del plantel que fue campeón por primera vez en la historia pero estoy dolido y me molesta que se olviden. Se habla del '86 pero ignoran y bastardean a los campeones del '78. Siento que hay un desprecio y a mi no me gusta. Este año se cumplieron 38 años del '78 y 30 del '86, pero todos homenajearon a los del '86 y no a nosotros", arremetió Ubaldo Fillol.